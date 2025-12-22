Ричмонд
Летевший из Дубая в Екатеринбург самолет экстренно сел с выключенным двигателем

Самолет Airbus A320 совершил экстренную посадку в Ашхабаде.

Источник: Комсомольская правда

Летевший из Дубая в Екатеринбург самолет Airbus A320 совершил вынужденную посадку в Ашхабаде с выключенным двигателем. Об этом сообщает компания «Уральские авиалинии» в Telegram-канале.

Известно, что самолет, следовавший рейсом U6−783, совершил вынужденную посадку в столице Туркмении. Командир воздушного судна определил разницу в показаниях топлива и в строгом соответствии с инструкциями принял решение посадить борт с выключенным двигателем в целях безопасности.

Самолет благополучно приземлился на ближайшем аэродроме в Ашхабаде. Сейчас готовится резервный борт для отправки пассажиров в изначальный пункт назначения. На время ожидания они будут обеспечены всеми услугами согласно ФАП-82.

Ранее KP.RU писал, что летевший из Москвы в Пхукет самолет экстренно приземлился в Самаре. Причиной незапланированной посадки стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров.