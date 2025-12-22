Ричмонд
Экс-супруга умершего актера Ермилова: врачи ошиблись, выписав его

Экс-супруга актера Владимира Ермилова Татьяна рассказала изданию VOICE, что врачи допустили ошибку, выписав его из больницы за два дня до смерти.

Экс-супруга актера Владимира Ермилова Татьяна рассказала изданию VOICE, что врачи допустили ошибку, выписав его из больницы за два дня до смерти. Актёр скончался 21 декабря в возрасте 66 лет.

По её словам, Ермилов девять дней лечился в стационаре петербургской больницы № 15, но его досрочно отпустили домой.

«В последнее время он сильно болел. Я предполагаю, что это была врачебная ошибка — отпустить его из больницы домой. Надо было продолжить заниматься его лечением. У него были проблемы с сердцем, диабет», — сказала Татьяна.

Она отметила, что из-за болезни актёр не мог работать, но они продолжали общаться. Татьяна назвала Ермилова талантливым артистом и образцовым семьянином.

Владимир Ермилов известен по роли в фильме «Брат», сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург».