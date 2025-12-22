Соцфонд отправил выплаты российским пенсионерам в Латвию, Литву и Эстонию

Социальный фонд России завершил отправку выплат за 2025 год для соотечественников пенсионного возраста, проживающих на территории Латвии, Литвы Эстонии и Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба российского фонда.
«Средства за четвертый квартал были перечислены в пенсионные органы этих стран для дальнейшей доставки получателям», — говорится в сообщении.
Представители Соцфонда отметили, что Латвия и Эстония также осуществили финансирование выплат для российских граждан за четвертый квартал текущего года. Они будут переведены на счета получателей до конца декабря.
Ранее KP.RU сообщал, что российским пенсионерам, проживающим в Латвии и Эстонии, перечислили пенсии за три первых квартала 2025 года. Средства были заморожены из-за санкций в отношении РФ.