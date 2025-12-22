Юрист: Долина может взыскать крупную сумму с продавцов масок с ее лицом

Размер компенсации, которую артистка Лариса Долина может получить за продажу масок с изображением ее лица, зависит от нескольких факторов, сообщил aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Напомним, на одном из российских маркетплейсов выросли продажи товаров с изображением Долиной на фоне скандала с квартирой, которую она продала Полине Лурье, а позже попыталась вернуть.
Так, продажи постеров с Долиной за последние два месяца выросли в 7,5 раза, картонных масок — в шесть раз, ростовых кукол — в четыре. Примечательно, что спрос на виниловые пластинки и CD-альбомы певицы сократился.
Соловьев, комментируя эту историю, отметил, что подобные ситуации в судах, как правило, решаются в пользу истца.
«Иск в данном случае может быть направлен к производителю. Если эта маска полностью копирует лицо человека, то это можно отнести к нарушению использования персональных данных. Если факт нарушения будет установлен, то истец может получить определенную компенсацию морального вреда. Понятно, что размер компенсации зависит от обстоятельств конкретного дела. Это зависит от характера, объема нарушений — сколько масок было произведено, сколько распространено и так далее», — отметил эксперт.
Юрист напомнил, что запрещено использовать изображения других лиц лишь без их согласия.
«Представители Долиной могут потребовать привлечения к административной ответственности за нарушение обращения с персональными данными, а в случае повторного нарушения и большого объема полученного дохода можно ставить вопрос и об уголовной ответственности», — добавил Соловьев.
