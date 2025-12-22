Юрист: Долина может взыскать крупную сумму с продавцов масок с ее лицом

«Иск в данном случае может быть направлен к производителю. Если эта маска полностью копирует лицо человека, то это можно отнести к нарушению использования персональных данных. Если факт нарушения будет установлен, то истец может получить определенную компенсацию морального вреда. Понятно, что размер компенсации зависит от обстоятельств конкретного дела. Это зависит от характера, объема нарушений — сколько масок было произведено, сколько распространено и так далее», — отметил эксперт.