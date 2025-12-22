В новогоднюю ночь в Гомельской области будут дежурить более 130 бригад скорой помощи

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 130 бригад скорой медицинской помощи будут дежурить в Гомельской области в новогоднюю ночь. Об этом рассказал начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Сергей Белый на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил председатель облисполкома Иван Крупко, область, как и вся страна, в преддверии больших новогодних и рождественских праздников. «Впереди много массовых мероприятий. И все службы должны быть в максимальной готовности», — сделал акцент глава региона.
По информации Сергея Белого, в регионе утверждены графики работы учреждений здравоохранения в декабре и январе, информация доведена до жителей области. «В новогоднюю ночь в Гомельской области будут дежурить 134 бригады скорой медицинской помощи, 49 из них в Гомеле», — уточнил он. Бригады скорой медицинской помощи будут задействованы и на других праздничных событиях, в частности, на мероприятиях новогодних благотворительных акций «Наши дети» и «От всей души».
Также, начиная с 16 декабря службой Госсаннадзора проводятся мероприятия по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в том числе в местах проведения праздников. В готовность приведены службы ЖКХ, энергетики, созданы аварийные бригады. Готова и необходимая спецтехника, автономные источники электроснабжения на случай каких-то аварий.
Начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Шастайло отметил: во время новогодних, рождественских, крещенских мероприятий личный состав органов внутренних дел области будет переведен на усиленный вариант несения службы. «В целом состав органов и подразделений внутренних дел области готов к обеспечению охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения во время проведения праздников», — заверил он.
Ряд мероприятий по обеспечению безопасности провело областное управление МЧС. Так, проведены проверочные мероприятия, касающиеся контроля за обеспечением пожарной безопасности при проведении рождественских и новогодних праздников. «Руководителям организаций оказана консультативная помощь по вопросам пожарной безопасности, проинструктировано более 6 тыс. человек», — отметил заместитель начальника областного управления МЧС Александр Меркулов.
«В праздничный период работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям будут переведены на усиленный вариант несения службы, а в местах проведения мероприятий будет организовано оперативное дежурство наших работников», — добавил он. -0-