В новогоднюю ночь в Гомельской области будут дежурить более 130 бригад скорой помощи

По информации Сергея Белого, в регионе утверждены графики работы учреждений здравоохранения в декабре и январе, информация доведена до жителей области. «В новогоднюю ночь в Гомельской области будут дежурить 134 бригады скорой медицинской помощи, 49 из них в Гомеле», — уточнил он. Бригады скорой медицинской помощи будут задействованы и на других праздничных событиях, в частности, на мероприятиях новогодних благотворительных акций «Наши дети» и «От всей души».