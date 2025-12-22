Ричмонд
Кабмин разрешил выпускать аналоги «Оземпика» без согласия правообладателя

Правительство РФ разрешило компаниям «ПСК Фарма» и «Промомед Рус» выпускать аналоги «Оземпика» до конца 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Правительство России разрешило компаниям «ПСК Фарма» и «Промомед Рус» выпускать аналоги препарата «Оземпик» без согласия зарубежного правообладателя. Соответствующие распоряжения подписаны кабмином.

Согласно документам, российским производителям разрешено использовать изобретения, защищённые патентами компании Novo Nordisk, для выпуска лекарственных средств с международным непатентованным наименованием «семаглутид». Разрешение действует до 31 декабря 2026 года и выдано в целях обеспечения населения России необходимыми препаратами.

Ранее сообщалось, что у препаратов на основе семаглутида, включая «Оземпик» и его аналоги, могут возникать побочные эффекты. Специалисты отмечали, что в редких случаях возможны нарушения зрения, которые связывают с изменением кровоснабжения зрительного нерва. При этом эксперты подчёркивали, что убедительных доказательств устойчивого негативного влияния семаглутида на зрение пока нет, а статистика по таким реакциям остаётся ограниченной.

Врачи также указывали, что побочные эффекты могут проявляться как у оригинального препарата, так и у его дженериков, особенно при длительном применении или высоких дозах. В то же время российские аналоги «Оземпика» появились относительно недавно, поэтому накопленных данных о возможных нежелательных реакциях пока недостаточно.