Кабмин разрешил выпускать аналоги «Оземпика» без согласия правообладателя

Врачи также указывали, что побочные эффекты могут проявляться как у оригинального препарата, так и у его дженериков, особенно при длительном применении или высоких дозах. В то же время российские аналоги «Оземпика» появились относительно недавно, поэтому накопленных данных о возможных нежелательных реакциях пока недостаточно.