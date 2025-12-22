В Ростовской области продлен запрет на использование пиротехники

О продлении ограничений на запуск салютов и фейерверков в Ростовской области объявил губернатор Юрий Слюсарь. Решение затрагивает так называемую «тяжелую» пиротехнику повышенной опасности.
Ограничительные меры, действующие с декабря 2023 года, сохраняют свою силу. Глава региона обратился к жителям с просьбой воздержаться от использования пиротехнических изделий в текущем году. Он отметил, что запуски салютов создают помехи для работы систем противовоздушной обороны, а также могут провоцировать панику и беспокойство среди населения, особенно детей и пожилых людей, на фоне сохраняющейся напряженной обстановки.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше