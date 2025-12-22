В Ростовской области продлен запрет на использование пиротехники

Ограничительные меры, действующие с декабря 2023 года, сохраняют свою силу. Глава региона обратился к жителям с просьбой воздержаться от использования пиротехнических изделий в текущем году. Он отметил, что запуски салютов создают помехи для работы систем противовоздушной обороны, а также могут провоцировать панику и беспокойство среди населения, особенно детей и пожилых людей, на фоне сохраняющейся напряженной обстановки.