Омские чиновники отказали детям бойцов СВО в бесплатном питании в школе

Представители омского департамента образования отказали предоставлять детям участников специальной военной операции (СВО) бесплатное горячее питание в школах, а также освобождать их законных представителей от платы за присмотр и уход за воспитанниками в детских садах. После этого прокурор Октябрьского округа обратился в суд с исками о признании прав за детьми на эти меры социальной поддержки, и инстанция восстановила права несовершеннолетних. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.