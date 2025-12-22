Омские чиновники отказали детям бойцов СВО в бесплатном питании в школе

Представители омского департамента образования отказали предоставлять детям участников специальной военной операции (СВО) бесплатное горячее питание в школах, а также освобождать их законных представителей от платы за присмотр и уход за воспитанниками в детских садах. После этого прокурор Октябрьского округа обратился в суд с исками о признании прав за детьми на эти меры социальной поддержки, и инстанция восстановила права несовершеннолетних. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
— Установлено, что, вопреки закону, отказы в предоставлении названных мер социальной поддержки выносились по формальным основаниям. Требования надзорного ведомства судом удовлетворены, права несовершеннолетних восстановлены, меры социальной поддержки предоставлены, — передает Telegram-канал ведомства.
17 декабря бойцу СВО, который лишился рук и ног, отказали выдавать паспорт из-за невозможности снять отпечатки. Без документов у военнослужащего не было возможности получать выплаты и протезирование. После публикации истории мужчины в СМИ он смог получить новый паспорт.