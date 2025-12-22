В Уфе появятся три новых спортивных комплекса

Администрация Уфы опубликовала постановление о строительстве в городе трех новых спортивных комплексов. Все объекты планируется возвести на условиях концессии.
Первый комплекс будет расположен в микрорайоне Кузнецовский затон. Он будет включать ледовую площадку размером 56 на 26 метров и трибуны, рассчитанные на 100 зрителей.
Второй спортивный объект появится на проспекте Октября, дом 91а. Здесь оборудуют игровое поле 30 на 20 метров и построят трибуны на 200 мест.
Третий проект — это расширение существующей спортивной инфраструктуры. Планируется построить вторую очередь крытого катка на улице Александра Невского, 15. В новом здании разместят спортивный зал размером 31 на 18 метров с подсобными помещениями, сауны, бассейн с шестью дорожками (12 на 6 метров) и буфет на 55 посадочных мест.
Подробные условия, на которых будут заключаться концессионные соглашения с инвесторами, в документе не раскрываются.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.