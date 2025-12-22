Суд отправил в тюрьму семерых жителей Крыма за избиение боксера Дмитрия Двали

В Крыму семеро жителей осуждены за жестокое избиение российского боксёра Дмитрия Двали. Об этом сообщил «КП-Крым».
Инцидент произошёл 28 июля 2024 года в Феодосии, где толпа напала на одного человека, а Двали вступился за него. В результате спортсмен получил серьёзные травмы глаза и больше не сможет выступать в профессиональном спорте.
После задержания всех участников дела суд вынес приговор 22 декабря. Семеро осуждены на сроки от 1,5 до 3,8 лет. Следствие наложило арест на их имущество для компенсации вреда. Дела двух фигурантов выведены в отдельное производство.
Коллеги Двали считают, что он может успешно работать тренером и организовывать турниры для молодых спортсменов.
