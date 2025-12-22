На трассе М1 в Брестской области изменили скоростной режим вблизи переходов

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На автодороге М1/Е30 Брест — Минск — граница РФ с 22 по 24 декабря проводятся работы по оптимизации скорости движения транспортных средств вблизи нерегулируемых пешеходных переходов, а также в населенных пунктах до 70 км/ч в Кобринском и Жабинковском районах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Брестского облисполкома.