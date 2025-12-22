Диетолог объяснила, почему стресс заставляет нас переедать

Мухина также отметила, что в стрессовой ситуации организм вырабатывает адреналин и кортизол, что снижает уровень глюкозы в крови. Это активирует центр голода, и человек чувствует потребность в еде, особенно сладкой, которая быстро восстанавливает уровень глюкозы и вызывает приятные ощущения.