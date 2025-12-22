Ричмонд
Диетолог объяснила, почему стресс заставляет нас переедать

Диетолог Мухина перечислила причины заедания стресса.

Источник: Комсомольская правда

Стресс влияет на наше пищевое поведение. Многие из нас, сталкиваясь с переживаниями, часто «заедают» свои эмоции. Диетолог Марият Мухина объяснила, что это явление связано с тем, что пища является быстрым способом получить гормоны радости, пишет RT.

«Прием пищи — это самый легкий способ получить гормоны радости. У нас гормоны радости есть — эндорфины, норадреналин, серотонин, окситоцин», — пояснила эксперт.

Мухина также отметила, что в стрессовой ситуации организм вырабатывает адреналин и кортизол, что снижает уровень глюкозы в крови. Это активирует центр голода, и человек чувствует потребность в еде, особенно сладкой, которая быстро восстанавливает уровень глюкозы и вызывает приятные ощущения.

Для борьбы с такой привычкой диетолог порекомендовала иглорефлексотерапию и физическую активность, которая помогает повысить уровень серотонина и улучшить настроение. Также важно контролировать питание и, при необходимости, обратиться за помощью к специалистам.

Ранее диетолог Ольга Ермошина объяснила, почему в Новый год люди склонны переедать. По ее словам, праздничная атмосфера способствует повышенному аппетиту.