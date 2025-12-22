Бэнкси представил новую работу с бездомными детьми в центре Лондона

Предыдущая работа Бэнкси появилась на стене Королевского суда 8 сентября. На ней изображен судья, который избивает протестующего своим молотком. Граффити появилось спустя два дня после того, как на лондонской акции протеста против запрета на пропалестинский митинг арестовали почти 900 демонстрантов. 10 сентября эту работу Бэнкси попытались стереть, но в результате она приобрела новый облик, который пользователи Сети назвали своеобразной «коллаборацией» художника и британских властей.