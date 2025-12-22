Бэнкси представил новую работу с бездомными детьми в центре Лондона

Британский стрит-арт художник, известный под псевдонимом Бэнкси, в понедельник, 22 декабря, представил свою новую работу. На стене в центре Лондона изображены дети, одетые в зимнюю одежду и лежащие на земле детей.
В частности, новое произведение, опубликованное в личном блоге художника, изображает двух детей, лежащих на земле и одетых в резиновые сапоги, пальто и зимние шапки с помпонами. Один из них указывает на небо. По словам экспертов, работа Бэнкси, предположительно, посвящена теме детской бездомности.
«Вечерняя Москва» выяснила у адвоката и специалиста по уголовному праву Вадима Багатурии, почему за столько лет никому не удалось установить личность художника.
Предыдущая работа Бэнкси появилась на стене Королевского суда 8 сентября. На ней изображен судья, который избивает протестующего своим молотком. Граффити появилось спустя два дня после того, как на лондонской акции протеста против запрета на пропалестинский митинг арестовали почти 900 демонстрантов. 10 сентября эту работу Бэнкси попытались стереть, но в результате она приобрела новый облик, который пользователи Сети назвали своеобразной «коллаборацией» художника и британских властей.