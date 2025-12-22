Ричмонд
В Калининградской области предупредили о фейках с голосом главы региона

Мариам Башкирова предупредила о фейках об атаках ВСУ в Средиземном море.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестные распространяют фейковое видео с голосом губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, он якобы призывает не отправлять суда в порт Калининграда, сообщила пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова.

«Неизвестные рассылают администраторам региональных сообществ фейковое видео, в котором губернатор Алексей Беспрозванных якобы призывает судовладельцев не отправлять свои суда в порт Калининграда в связи с атаками ВСУ на корабли в Средиземном море», — написала Мариам Башкирова в Telegram.

По ее словам, на видео голос сгенерирован при помощи нейросети. За основу взяли кадры, на которых Алексей Беспрозванных комментирует итоги прямой линии с Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Киев и Запад в создании дипфейков с голосом главы ведомства Сергея Лаврова.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше