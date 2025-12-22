ВСУ атаковали гражданские автомобили в Белгородской области, есть пострадавшие

ВСУ атаковали Белгородскую область.
Украина нанесла удары беспилотниками по четырем муниципальным округам Белгородской области, есть раненые. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Четыре муниципалитета подверглись атакам со стороны ВСУ. Ранены три мирных жителя. В Шебекинском и Волоконовском округах дроны атаковали автомобили, в Грайворонском — частные дома и машины, в Валуйском — сельхозпредприятия и инфраструктуру. Нарушено электроснабжение в ряде населенных пунктов. Все пострадавшие госпитализированы, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после отбоя тревоги», — уточнил глава региона.