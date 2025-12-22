ВСУ атаковали гражданские автомобили в Белгородской области, есть пострадавшие

«Четыре муниципалитета подверглись атакам со стороны ВСУ. Ранены три мирных жителя. В Шебекинском и Волоконовском округах дроны атаковали автомобили, в Грайворонском — частные дома и машины, в Валуйском — сельхозпредприятия и инфраструктуру. Нарушено электроснабжение в ряде населенных пунктов. Все пострадавшие госпитализированы, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после отбоя тревоги», — уточнил глава региона.