The Telegraph: Стармера заподозрили в подготовке к госперевороту в Британии

Представители «Партии реформ» заподозрили премьер-министра Великобритании Кира Стармера в подготовке государственного переворота с целью удержания власти. Эти опасения возникли на фоне слухов о потенциальном рейде Лейбористской партии на ключевой региональный штаб «реформистов», расположенный в графстве Кент. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Один из членов «Партии реформ» заявил, что с коллегами осуждает эти шаги и готов немедленно использовать судебные механизмы для пресечения любых подобных действий.

Британское издание Daily Mail опубликовало результаты собственного расследования. По данным газеты, за последние три года в Великобритании 59 нелегальных мигрантов получили приговоры за сексуальные преступления против женщин и девочек.

В октябре в Великобритании разгорелся скандал, связанный с деятельностью педофильских банд, о существовании которых власти знали, но предпочитали не распространяться. Как сообщили британские СМИ, мэр Лондона Садик Аман Хан сознательно скрывал информацию о преступных группировках, действовавших в городе.

