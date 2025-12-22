В Москве в конце декабря распустились растения и выросли грибы. Об этом в понедельник, 22 декабря, рассказали очевидцы.
На снимках, опубликованных в Сети, видны листья растения салатового оттенка, которое пробивается из земли рядом с деревом, а также грибы, внешне напоминающие зимние опята.
— В Москве растут грибы и распускаются растения. Все бы ничего, вот только на календаре 22 декабря, — передает Telegram-канал «Москва М125».
При этом неизвестно, где именно в столице были замечены растения и грибы.
8 декабря СМИ сообщили, что у магнолий в Ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород» из-за аномального тепла набухли и начали лопаться почки.
17 октября специалисты столичного комплекса городского хозяйства начали готовить столичные цветники к зиме, чтобы многолетники благополучно пережили период морозов и смогли радовать жителей и гостей Москвы в следующем году. По словам заместителя мэра города, сотрудники комплекса подкормили растения удобрениями, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость, а также очистили клумбы от мусора и сорняков.