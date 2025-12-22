В Москве в конце декабря распустились растения и выросли грибы

17 октября специалисты столичного комплекса городского хозяйства начали готовить столичные цветники к зиме, чтобы многолетники благополучно пережили период морозов и смогли радовать жителей и гостей Москвы в следующем году. По словам заместителя мэра города, сотрудники комплекса подкормили растения удобрениями, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость, а также очистили клумбы от мусора и сорняков.