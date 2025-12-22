Ричмонд
В Шахтах восстановили водоснабжение для 40 тысяч человек

В Шахтах водовод после переподключения промыли и продезинфицировали.

Источник: Комсомольская правда

Подача воды для жителей города Шахты Ростовской области полностью возобновлена. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Работы по переподключению водовода, которые затронули более 40 тысяч человек, завершены в полном объеме.

Глава области отметил, что ремонт закончен, а сети промыты и продезинфицированы.

Напомним, что в Ростове запустили один энергоблок ТЭЦ-2. На плановую мощность станцию обещают вывести к 31 декабря.

