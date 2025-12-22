В Шахтах восстановили водоснабжение для 40 тысяч человек

Подача воды для жителей города Шахты Ростовской области полностью возобновлена. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Работы по переподключению водовода, которые затронули более 40 тысяч человек, завершены в полном объеме.
Глава области отметил, что ремонт закончен, а сети промыты и продезинфицированы.
Напомним, что в Ростове запустили один энергоблок ТЭЦ-2. На плановую мощность станцию обещают вывести к 31 декабря.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше