Молдавский Хатико: Хаски не отходил от мертвой подруги, которую сбил автомобиль

"Зоозащитники нашли у дороги хаски. Пёс не отходил от своей подруги, тоже хаски. Её насмерть сбила машина. Сколько времени они провели там вместе — неизвестно. День, два, больше… Пёс просто сидел рядом и не уходил. Не ел. Охранял её, сообщает в соцсетях приднестровская организация Zooterra.