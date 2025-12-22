Молдавский Хатико: Хаски не отходил от мертвой подруги, которую сбил автомобиль

"Зоозащитники нашли у дороги хаски. Пёс не отходил от своей подруги, тоже хаски. Её насмерть сбила машина. Сколько времени они провели там вместе — неизвестно. День, два, больше… Пёс просто сидел рядом и не уходил. Не ел. Охранял её, сообщает в соцсетях приднестровская организация Zooterra.
Люди попытались забрать пса в приют, на передержку. Но он не сделал ни шага. Ни уговоры, ни попытки увести его силой не помогали. Он не мог уйти без неё.
Тогда произошло то, что тяжело даже писать. Чтобы спасти живого, людям пришлось поднять тело погибшей собаки и положить его в машину. И только после этого пёс сам запрыгнул следом. Будто убедился, что они поедут вместе. До конца.
Сейчас зоозащитники ищут хозяев собак. Возможно, кто-то до сих пор не знает, что произошло. Если вы узнаёте собак или знаете, кому они могли принадлежать, откликнитесь".