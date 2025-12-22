Художник Бэнкси представил мурал с бездомными детьми в центре Лондона

Британский стрит-арт художник, известный под псевдонимом Бэнкси, представил свое новое граффити, на котором изображены дети в зимней одежде, лежащие на земле. Фото мурала он показал в соцсетях.
На нанесенном на стену дома на улице Queen s Mews в центре Лондона на уровне второго этажи изображении двое детей лежат на земле и смотрят в небо, на них надеты резиновые сапоги, пальто и шапки с помпонами. Один ребенок указывает пальцем вверх. Эксперты по работам Бэнкси предположили, что работа посвящена проблеме детской бездомности.
Идентичное граффити появилось на высотном здании Centre Point на Нью-Оксфорд-стрит в центре Лондона, при этом художник пока не назвался его автором. У этого здания ранее проводили акции, посвященных проблеме бездомности.
Напомним, ранее граффити Бэнкси появилось на стене Королевского суда в Лондоне появилось. На рисунке изображен судья в черной мантии, который бьет молотком лежащего на земле протестующего с плакатом в руке. Сообщалось, что лондонская полиция начала расследование в связи с этой работой уличного художника.