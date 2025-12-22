Художник Бэнкси представил мурал с бездомными детьми в центре Лондона

На нанесенном на стену дома на улице Queen s Mews в центре Лондона на уровне второго этажи изображении двое детей лежат на земле и смотрят в небо, на них надеты резиновые сапоги, пальто и шапки с помпонами. Один ребенок указывает пальцем вверх. Эксперты по работам Бэнкси предположили, что работа посвящена проблеме детской бездомности.