Звездам сериала про СВО отказывают в крупных ролях

Сериал «Ландыши» повествует о жизни женщин, ожидающих своей мужей, отправившихся на СВО.
Российские режиссеры отказывают участникам спецоперации на Украине и не берут их на роли в проектах. Причем это началось после премьеры сериала «Ландыши» о женах военнослужащих, ждущих мужей со спецоперации. Об этом рассказал продюсер сериала Юрий Сапронов.
«Они (отказавшие режиссеры — прим.) все трухлявые, все исподтишка. После работы с нами ребят на какие-то роли не берут», — высказался продюсер Сапронов в интервью изданию «Абзац». При этом он добавил, что в его сериал люди, непосредственно связанные с СВО, пришли сами. По словам продюсера, таким образом они проявили огромную смелость.
Ранее Сапронов рассказывал, что съемки продолжения «Ландышей» проходили на новых территориях, в том числе в Мариуполе. По его словам, там съемочная группа и артисты попадали под обстрелы и были вынуждены прерывать работу из-за бомбежек. При этом создатели сочли принципиальным показывать реальные локации и бытовую сторону жизни женщин, чьи мужья участвуют в спецоперации.
Как отмечает продюсер, одними из первых новую часть сериала уже увидели жители Донбасса. Официально продолжение выйдет в начале 2026 года на «Кинопоиске», а также на платформе «Смотрим» и в эфире «России 1».