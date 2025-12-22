Звездам сериала про СВО отказывают в крупных ролях

«Они (отказавшие режиссеры — прим.) все трухлявые, все исподтишка. После работы с нами ребят на какие-то роли не берут», — высказался продюсер Сапронов в интервью изданию «Абзац». При этом он добавил, что в его сериал люди, непосредственно связанные с СВО, пришли сами. По словам продюсера, таким образом они проявили огромную смелость.