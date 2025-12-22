Песков: Россия очень ценит результаты встречи Путина и Алиева в Душанбе

По словам Пескова, Азербайджан продолжает участвовать во всех форматах Содружества Независимых Государств, а двусторонние отношения между Москвой и Баку последовательно развиваются. Песков также подчеркнул, что Россия намерена действовать в рамках договоренностей, достигнутых на встрече Путина и Алиева в Душанбе. Ранее встреча обоих лидеров состоялась 9 октября.