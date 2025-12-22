«Как их носили, они же большие»: Путина удивили феодосийские серьги и их размер

Президент России Владимир Путин оценил золотые феодосийские серьги, представленные в коллекции Эрмитажа. Во время экскурсии по музею в Санкт-Петербурге вместе с лидерами и представителями стран-участниц СНГ, глава государства обратил внимание на очень большой размер украшения.
Во Время посещения Золотой кладовой галереи драгоценностей генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский показал гостям музея знаменитые феодосийские серьги. Он отметил, что это тонкая работа, выполненная из золота.
«Как можно было носить эти серьги? Они же большие», — удивился Путин, обратив внимание на размер ювелирного украшения.
Пиотровский рассказал, что такой аксессуар носили для красоты те, кто не занимался домашним хозяйством. Объяснение гендиректора Эрмитажа, в свою очередь, вызвало улыбку у президента.
