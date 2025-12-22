«Как их носили, они же большие»: Путина удивили феодосийские серьги и их размер

Президент России Владимир Путин оценил золотые феодосийские серьги, представленные в коллекции Эрмитажа. Во время экскурсии по музею в Санкт-Петербурге вместе с лидерами и представителями стран-участниц СНГ, глава государства обратил внимание на очень большой размер украшения.