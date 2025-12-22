Роспотребнадзор начал расследование из-за новости о туберкулезе у студента МГЮА

Управление Роспотребнадзора по городу Москве начало проводить расследование и противоэпидемические мероприятия после появления информации о случае подозрения на туберкулез у студента Московского государственного юридического университета. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
— В связи с получением информации о случае подозрения на туберкулез территориальными отделами Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Южном и Центральном административных округах проводится эпидемиологическое расследование с организацией полного комплекса противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве, — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появились публикации об одном заболевшем в общежитии университета. В учебном заведении в свою очередь заявили, что подозрение на туберкулез у одного из студентов пока не подтвердилось, передает ТАСС.
17 декабря Роспотребнадзор опроверг информацию о якобы эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье после сообщений о массовом распространении болезни в СМИ.