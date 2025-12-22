«У феи-крестной есть свой принц»: Татьяна Навка отреагировала на публичный поцелуй от Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно посетил ледовое шоу своей супруги, Татьяны Навки, где фигуристка предстала в сказочном образе. Супруг звезды стал почетным гостем, и в процессе вышел к жене попозировать для камер. Во время фотосессии Песков мило поцеловал жену в щеку, на что обратили внимание тысячи поклонников.