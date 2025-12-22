Ричмонд
«У феи-крестной есть свой принц»: Татьяна Навка отреагировала на публичный поцелуй от Пескова

Татьяна Навка назвала Пескова своим принцем после поцелуя на ледовом шоу.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно посетил ледовое шоу своей супруги, Татьяны Навки, где фигуристка предстала в сказочном образе. Супруг звезды стал почетным гостем, и в процессе вышел к жене попозировать для камер. Во время фотосессии Песков мило поцеловал жену в щеку, на что обратили внимание тысячи поклонников.

«Самый главный и строгий зритель… Или когда у феи-крестной есть свой принц», — написала про этот момент и сама Навка в Telegram-канале.

В итоге известная пара подарила зрителям очень нежное и уютное видео, а пользователи в ответ одарили Пескова и Навку доброй порцией теплых слов. В частности, многие восхитились тем, как Дмитрий Сергеевич проявляет свои чувства к жене и назвали их отношения настоящей любовью.

Ранее KP.RU сообщил, что Навка представила свое новое ледовое шоу «Золушка», перенеся традиционную сказку на каток.

