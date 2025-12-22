Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени строительство теплотрассы в Европейском пройдет по особому графиику в праздники

В Тюмени утвердили график проведения работ на теплотрассе в жилом районе Европейский на период новогодних праздников, об этом сообщили в администрации города. Режим выполнения работ изменен с учетом выходных дней, а также расположения строительной площадки в непосредственной близости от жилых домов.

После праздников работы возобновят в полном объеме с 12 января.

В Тюмени утвердили график проведения работ на теплотрассе в жилом районе Европейский на период новогодних праздников, об этом сообщили в администрации города. Режим выполнения работ изменен с учетом выходных дней, а также расположения строительной площадки в непосредственной близости от жилых домов.

«До 30 декабря мы будем работать в обычном режиме. С 30 декабря по 3 января не будем работать совсем, с 3 января выходим работать только на пустыре, где нет жилых домов. Территория, которая идет вдоль улицы Защитников Отечества, вернется в работу с 12 января», — рассказала директор по капитальному строительству и ремонту АО «УСТЭК» Вера Маторыгина, ее слова цитируют в официальной группе мэрии ВКонтакте.

Подрядчик планирует завершить работы в максимально короткие сроки, однако точные сроки назвать сложно из-за возможных актированных дней зимой, когда определенные виды работ выполнять нельзя. Прокладку теплосетей планируется осуществлять с точным соблюдением требований проектной документации.