В Тюмени строительство теплотрассы в Европейском пройдет по особому графиику в праздники

«До 30 декабря мы будем работать в обычном режиме. С 30 декабря по 3 января не будем работать совсем, с 3 января выходим работать только на пустыре, где нет жилых домов. Территория, которая идет вдоль улицы Защитников Отечества, вернется в работу с 12 января», — рассказала директор по капитальному строительству и ремонту АО «УСТЭК» Вера Маторыгина, ее слова цитируют в официальной группе мэрии ВКонтакте.