Необычный снег замечен в Минске. В Белгидромете объяснили его происхождение

Обычно такое явление связано с холодными, стабильными антициклональными условиями. «В основном когда приземный туман, удерживаемый инверсионным слоем, не перемешивается и становится перенасыщенным водяным паром. В таких условиях на ядрах конденсации, которыми служат мельчайшие взвешенные частицы промышленных загрязнений — пыль, сажа, зола — происходит образование ледяных зародышей и выпадение осадков в виде мелкого снега на ограниченной территории в несколько квадратных километров с подветренной стороны», — рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.