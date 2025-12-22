«Не отвечал на звонки»: Немоляева рассказала, как прошли последние годы жизни актёра Лобоцкого

«Он не общался ни с кем, ни с кем не разговаривал, у него была очень тяжёлая болезнь, и никто к нему не приставал, не дёргал его. С театром не общался, не отвечал на звонки, потому что просто ему было тяжело», — цитирует Немоляеву VOICE.
Своё заболевание Лобоцкий скрывал и лишь отвечал на вопросы о самочувствии фразой «терпимо». Во время его болезни рядом с ним была дочь, которая поддерживала его в этот трудный период.
Напомним, что народный артист России Анатолий Лобоцкий умер на 67-м году жизни. Известно, что в последние годы актёр боролся с раком лёгких. Экс-супруга актёра Юлия Рутберг назвала Анатолия Лобоцкого одной из значимых фигур русской сцены.
