«Не отвечал на звонки»: Немоляева рассказала, как прошли последние годы жизни актёра Лобоцкого

Актриса Светлана Немоляева поделилась подробностями последних дней жизни народного артиста России Анатолия Лобоцкого, который скончался 20 декабря. По словам коллеги по Московскому академическому театру имени Владимира Маяковского, где актёр прослужил 40 лет, Лобоцкий последние два года был полностью отстранён от внешнего мира и не отвечал на звонки.

Источник: Life.ru

«Он не общался ни с кем, ни с кем не разговаривал, у него была очень тяжёлая болезнь, и никто к нему не приставал, не дёргал его. С театром не общался, не отвечал на звонки, потому что просто ему было тяжело», — цитирует Немоляеву VOICE.

Своё заболевание Лобоцкий скрывал и лишь отвечал на вопросы о самочувствии фразой «терпимо». Во время его болезни рядом с ним была дочь, которая поддерживала его в этот трудный период.

Напомним, что народный артист России Анатолий Лобоцкий умер на 67-м году жизни. Известно, что в последние годы актёр боролся с раком лёгких. Экс-супруга актёра Юлия Рутберг назвала Анатолия Лобоцкого одной из значимых фигур русской сцены.

