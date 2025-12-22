Ричмонд
В Кремле прокомментировали слова Вэнса о «прорыве» в переговорах по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает сведениями о том, что именно имел в виду вице-президент США Джей Ди Вэнс, когда говорил о «прорыве» Вашингтона в переговорах по украинскому урегулированию. Об этом сообщают российские СМИ.

«Я, честно говоря, не вполне владею информацией о том, что имеется в виду», — заявил Песков. Его слова приводятся в telegram-канале «Вестей».

Ранее Вэнс утверждал, что консультации представителей России и США по Украине, прошедшие в Майами, позволили добиться существенного прогресса в переговорном процессе. Напомним, что 20 октября в Майами состоялись переговоры главы РФПИ Кирилла Дмитриева и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.

