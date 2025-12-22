В Кремле прокомментировали слова Вэнса о «прорыве» в переговорах по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает сведениями о том, что именно имел в виду вице-президент США Джей Ди Вэнс, когда говорил о «прорыве» Вашингтона в переговорах по украинскому урегулированию. Об этом сообщают российские СМИ.