В Кремле прокомментировали слова Вэнса о «прорыве» в переговорах по Украине

Срочная новость.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает сведениями о том, что именно имел в виду вице-президент США Джей Ди Вэнс, когда говорил о «прорыве» Вашингтона в переговорах по украинскому урегулированию. Об этом сообщают российские СМИ.
«Я, честно говоря, не вполне владею информацией о том, что имеется в виду», — заявил Песков. Его слова приводятся в telegram-канале «Вестей».
Ранее Вэнс утверждал, что консультации представителей России и США по Украине, прошедшие в Майами, позволили добиться существенного прогресса в переговорном процессе. Напомним, что 20 октября в Майами состоялись переговоры главы РФПИ Кирилла Дмитриева и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.