В Таганроге объявлен режим повышенной готовности на новогодние праздники

Глава города Таганрога Ростовской области Светлана Камбулова сообщила о введении специального режима на период новогодних каникул. Решение было принято на заседании по подготовке к праздничным мероприятиям и направлено на обеспечение безопасности горожан.
Режим повышенной готовности начнет действовать с 30 декабря. Он предусматривает усиленное взаимодействие всех городских служб. Помимо правоохранительных органов, к работе по поддержанию порядка будут привлечены народные дружины и казачьи патрули. Особое внимание уделят местам массового скопления людей, таким как парки, рынки и культурные учреждения.
Для городских парков с 31 декабря установлен особый график работы — они будут открыты с семи утра до девяти вечера.
Глава города обратилась к жителям с просьбой сохранять бдительность в праздничные дни и ответственно относиться к вопросам личной и общественной безопасности. Такие меры, по ее словам, позволят всем встретить Новый год и Рождество спокойно и радостно.
