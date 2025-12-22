В Женеве продают виллу, где Горбачёв и Рейган провели историческую встречу

Дом был построен в 1867 году по заказу банкира. Текущий владелец приобрёл виллу в 1996 году за 2,4 млн франков. Вместе с особняком покупателю предлагается прилегающий парк площадью около 12 тыс. кв. метров с видом на Монблан. Отмечается, что ранее объект уже выставлялся на аукцион, однако покупателя тогда найти не удалось.