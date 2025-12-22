В Женеве продают виллу, где Горбачёв и Рейган провели историческую встречу

В Женеве выставлена на продажу историческая вилла Fleur d"Eau, на которой в ноябре 1985 года состоялась встреча генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва и президента США Рональда Рейгана. Об этом сообщают швейцарские СМИ.
Особняк расположен на берегу Женевского озера. Продавец рассчитывает выручить за объект недвижимости около 23 млн швейцарских франков, что эквивалентно примерно 29 млн долларов. Площадь виллы составляет порядка 1 тыс. кв. метров, в здании насчитывается 12 комнат.
Дом был построен в 1867 году по заказу банкира. Текущий владелец приобрёл виллу в 1996 году за 2,4 млн франков. Вместе с особняком покупателю предлагается прилегающий парк площадью около 12 тыс. кв. метров с видом на Монблан. Отмечается, что ранее объект уже выставлялся на аукцион, однако покупателя тогда найти не удалось.
Именно на этой вилле 19 ноября 1985 года прошли переговоры Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана, которые стали важным этапом в процессе разрядки и фактически дали импульс завершению холодной войны. По итогам встречи стороны заявили о недопустимости ядерной войны и отказе от стремления к военному превосходству.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, рассуждая о внешнеполитических решениях периода позднего СССР, заявил, что в конце существования Советского Союза было допущено предательство в отношении Германской Демократической Республики. По его словам, ГДР была фактически отдана на поглощение Федеративной Республике Германии. Лавров отметил, что договорённости, достигнутые при Михаиле Горбачёве, привели к выводу советских войск из Германии и утрате политического влияния на территории бывшей ГДР.