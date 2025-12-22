Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Женеве продают виллу, где Горбачёв и Рейган провели историческую встречу

В Швейцарии выставили на продажу виллу, где в 1985 году прошли переговоры Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана.

Источник: Аргументы и факты

В Женеве выставлена на продажу историческая вилла Fleur d"Eau, на которой в ноябре 1985 года состоялась встреча генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва и президента США Рональда Рейгана. Об этом сообщают швейцарские СМИ.

Особняк расположен на берегу Женевского озера. Продавец рассчитывает выручить за объект недвижимости около 23 млн швейцарских франков, что эквивалентно примерно 29 млн долларов. Площадь виллы составляет порядка 1 тыс. кв. метров, в здании насчитывается 12 комнат.

Дом был построен в 1867 году по заказу банкира. Текущий владелец приобрёл виллу в 1996 году за 2,4 млн франков. Вместе с особняком покупателю предлагается прилегающий парк площадью около 12 тыс. кв. метров с видом на Монблан. Отмечается, что ранее объект уже выставлялся на аукцион, однако покупателя тогда найти не удалось.

Именно на этой вилле 19 ноября 1985 года прошли переговоры Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана, которые стали важным этапом в процессе разрядки и фактически дали импульс завершению холодной войны. По итогам встречи стороны заявили о недопустимости ядерной войны и отказе от стремления к военному превосходству.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, рассуждая о внешнеполитических решениях периода позднего СССР, заявил, что в конце существования Советского Союза было допущено предательство в отношении Германской Демократической Республики. По его словам, ГДР была фактически отдана на поглощение Федеративной Республике Германии. Лавров отметил, что договорённости, достигнутые при Михаиле Горбачёве, привели к выводу советских войск из Германии и утрате политического влияния на территории бывшей ГДР.

Узнать больше по теме
Рональд Рейган — биография, семья и карьера актера и 40-го президента США
Одной из ключевых фигур американской политики считается Рональд Рейган, занимавший пост 40-го президента США с 1981 по 1989 год. Он выступал за снижение государственного регулирования, укрепление национальной обороны и борьбу с влиянием СССР в рамках холодной войны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше