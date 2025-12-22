Врач Тануэ: пять ошибок повысят риск инфаркта в праздники

Кроме того, риск повышают переедание, употребление соленой и жирной пищи, а также алкоголя, что может приводить к скачкам давления, передает сайт MK.ru слова Тануэ. Кардиолог также обратил внимание на снижение физической активности и пропуск приема назначенных лекарств в праздничной суете, что особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями. Врач подчеркнул, что своевременное обращение за медицинской помощью при первых симптомах может спасти жизнь.