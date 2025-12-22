Врач Тануэ: пять ошибок повысят риск инфаркта в праздники

Алкоголь, жирная пища, стресс и недостаток движения повышают риск инфаркта в период праздников. Об этом предупредил кардиолог, президент правления Американской кардиологической ассоциации на Гавайях Майкл Тануэ, сообщает «Газета.Ru».
По его словам, в зимние праздники количество сердечных приступов возрастает на 15 процентов, а пик приходится на 10 часов вечера. Одной из главных причин является игнорирование тревожных симптомов, когда люди откладывают обращение к врачу, чтобы не нарушать планы. Тануэ отметил, что стресс, вызванный финансовыми переживаниями, поездками или семейными конфликтами, значительно увеличивает нагрузку на сердце.
Кроме того, риск повышают переедание, употребление соленой и жирной пищи, а также алкоголя, что может приводить к скачкам давления, передает сайт MK.ru слова Тануэ. Кардиолог также обратил внимание на снижение физической активности и пропуск приема назначенных лекарств в праздничной суете, что особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями. Врач подчеркнул, что своевременное обращение за медицинской помощью при первых симптомах может спасти жизнь.
Ранее ученые заявили о связи употребления насыщенных жиров с болезнями сердца.