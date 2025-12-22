Подросток-киллер в Швеции застрелил не того человека за два миллиона рублей

Шведские правоохранительные органы задержали 12-летнего подростка, подозреваемого в совершении заказного убийства, в результате которого погиб посторонний человек. Мальчик выполнял криминальный заказ, за который ему обещали вознаграждение в размере 20 тысяч фунтов (около двух миллионов рублей — прим. «ВМ»).
Подросток промахнулся мимо цели и смертельно ранил 21-летнего пассажира автомобиля Audi, который находился на заднем сиденье. Стрелка немедленно задержали. Из-за юного возраста сперва мальчика передали под опеку социальных служб.
При этом подросток давно находился в поле зрения социальных служб. Он рос в неблагополучной семье, сталкивался с насилием и с семи лет проживал у бабушки. Следствие предположило, что он стал жертвой вербовки со стороны преступных группировок, передает The Mirror.
Организованные преступные группировки во Франции, ранее курировавшие оборот запрещенных веществ, сменили профиль деятельности на организацию заказных убийств в Сети. Это явление получило название «уберизация» из-за того, что получить такую «услугу» стало так же просто, как и заказать еду на дом.