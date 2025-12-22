Ушла из жизни директор Тульского музея оружия Калугина

Тульский государственный музей оружия потерял своего многолетнего руководителя — Надежду Калугину, которая скончалась на 73-м году жизни. С 2011 года она возглавляла музей, превратив его в один из важнейших культурных символов Тульской области, известный за пределами России. Губернатор Дмитрий Миляев выразил соболезнования её близким.