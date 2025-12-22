Ушла из жизни директор Тульского музея оружия Калугина

«Надежда Ивановна посвятила свою жизнь сохранению истории, развитию музейного дела, воспитанию уважения к традициям и любви к родному краю. Её вклад в отечественную культуру бесценен», — отметил Миляев в своём телеграм-канале.
Надежда Калугина родилась в Туле в 1952 году и после окончания ТГПУ и аспирантуры занималась различными аспектами культурной деятельности, включая работу в музее-усадьбе «Ясная Поляна» и департаменте культуры региона, а также преподавание психологии.
