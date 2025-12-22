Ричмонд
Ушла из жизни директор Тульского музея оружия Калугина

Тульский государственный музей оружия потерял своего многолетнего руководителя — Надежду Калугину, которая скончалась на 73-м году жизни. С 2011 года она возглавляла музей, превратив его в один из важнейших культурных символов Тульской области, известный за пределами России. Губернатор Дмитрий Миляев выразил соболезнования её близким.

Источник: Life.ru

«Надежда Ивановна посвятила свою жизнь сохранению истории, развитию музейного дела, воспитанию уважения к традициям и любви к родному краю. Её вклад в отечественную культуру бесценен», — отметил Миляев в своём телеграм-канале.

Надежда Калугина родилась в Туле в 1952 году и после окончания ТГПУ и аспирантуры занималась различными аспектами культурной деятельности, включая работу в музее-усадьбе «Ясная Поляна» и департаменте культуры региона, а также преподавание психологии.

Ранее Life.ru сообщал, что на 105-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Николай Фёдорович Шишкин. За проявленное мужество и заслуги перед Отечеством ветеран был награждён орденом Отечественной войны II степени, а также рядом других боевых и юбилейных медалей.

