Врач Гузь: фейерверки негативно влияют на органы дыхания

По словам медика, при запуске фейерверков в воздух попадают мелкие частицы бария, стронция и свинца, которые легко вдыхаются и оседают в легких. Это может вызвать раздражение дыхательных путей, обострение легочных заболеваний, воспалительные реакции и даже отравление угарным газом.