Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Гузь: фейерверки негативно влияют на органы дыхания

При использовании пиротехники в воздух попадают мелкие частицы различных металлов, которые могут осесть в легких и вызвать проблемы со здоровьем.

Источник: Аргументы и факты

Использование пиротехники несет серьезные риски для здоровья, предупредила врач скорой помощи Светлана Гузь. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

По словам медика, при запуске фейерверков в воздух попадают мелкие частицы бария, стронция и свинца, которые легко вдыхаются и оседают в легких. Это может вызвать раздражение дыхательных путей, обострение легочных заболеваний, воспалительные реакции и даже отравление угарным газом.

Гузь отметила, что эти частицы долго остаются в воздухе, особенно в холодную погоду, а их постоянное вдыхание способно приводить к усталости, головным болям и нарушению обмена веществ.

Кроме того, пиротехника травмоопасна. Врач сообщила, что в новогоднюю ночь фиксируется пик обращений с ожогами рук, лица и глаз, баротравмами, рваными ранами и переломами.

Ранее эксперт Евгений Ладушкин рассказал, что делать при повреждении авто фейерверками.