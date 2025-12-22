Врач Гузь: фейерверки негативно влияют на органы дыхания

Использование пиротехники несет серьезные риски для здоровья, предупредила врач скорой помощи Светлана Гузь. Об этом она рассказала «Ленте.ру».
По словам медика, при запуске фейерверков в воздух попадают мелкие частицы бария, стронция и свинца, которые легко вдыхаются и оседают в легких. Это может вызвать раздражение дыхательных путей, обострение легочных заболеваний, воспалительные реакции и даже отравление угарным газом.
Гузь отметила, что эти частицы долго остаются в воздухе, особенно в холодную погоду, а их постоянное вдыхание способно приводить к усталости, головным болям и нарушению обмена веществ.
Кроме того, пиротехника травмоопасна. Врач сообщила, что в новогоднюю ночь фиксируется пик обращений с ожогами рук, лица и глаз, баротравмами, рваными ранами и переломами.
