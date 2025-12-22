Замбийский футболист чуть не сломал шею, празднуя гол на Кубке африканских наций

Нападающий сборной Замбии Патсон Дака чуть не сломал шею, когда неудачно приземлился после прыжка во время празднования гола на поле. Это произошло во время матча на Кубке африканских наций. Спортсмен не рассчитал силы и упал прямо на голову. Партнеры подбежали к футболисту и вместе с ним начали праздновать гол.
Другой случай произошел в конце апреля, когда матч между командами «Мумбаи Сити» и «Интер Каши» в рамках Суперкубка Индии дважды прервали из-за нападения роя агрессивных пчел. На 28-й минуте помощник судьи попытался скрыться от разъяренных насекомых и лег на газон, накрывшись полотенцем.
Американские правоохранители задержали болельщика, который дважды кинул резиновый фаллоимитатор в спортсменок в ходе матча женской Национальной баскетбольной ассоциации между командами «Атланта Дрим» и «Голден Стэйт Валькириз».
Кроме того, в середине февраля, когда матч российского теннисиста Ивана Денисова с Гуйем Деном Оуденом из Нидерландов на грунтовом турнире серии «Челленджер» в столице Конго был прерван из-за внезапно начавшейся стрельбы неподалеку от корта.