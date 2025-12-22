Замбийский футболист чуть не сломал шею, празднуя гол на Кубке африканских наций

Нападающий сборной Замбии Патсон Дака чуть не сломал шею, когда неудачно приземлился после прыжка во время празднования гола на поле. Это произошло во время матча на Кубке африканских наций. Спортсмен не рассчитал силы и упал прямо на голову. Партнеры подбежали к футболисту и вместе с ним начали праздновать гол.