В Омске разобрались со школами, где отказались бесплатно кормить детей бойцов СВО

«Установлено, что вопреки закону отказы в предоставлении названных мер социальной поддержки выносились по формальным основаниям», — указано в пресс-службе прокуратуры региона.
Прокуратуре удалось восстановить справедливость, инициировав судебное разбирательство. Суд удовлетворил заявленные истцом требования.
Ранее в Госдуме приняли решение расширить льготы для детей участников СВО, достигших 18 лет. Новые гарантии будут действовать в период между окончанием школы и поступлением в колледж, техникум или вуз — до 1 сентября соответствующего года.
