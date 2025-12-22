В Омске разобрались со школами, где отказались бесплатно кормить детей бойцов СВО

Прокуратура Октябрьского района Омска вмешалась в ситуацию с необоснованным отказом от предоставления социальной поддержки детям участников СВО. Департамент образования не предоставил им право на бесплатное горячее питание в школах и освобождение от платы за уход в детсадах, несмотря на закон.