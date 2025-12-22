Теннисист Медведев примет участие в турнире АТР-500 в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев примет участие в турнире АТР-500 в Роттердаме в феврале 2026 года. Об этом сообщает championat.com.
Отмечается, что соревнования будут проходить с 9 по 15 февраля.
Чемпион US Open 2021 года и 13-я ракетка мира уже выступал на этом турнире ранее. В 2025 году Медведев завершил выступление во втором круге, а в 2023 году одержал победу, взяв главный трофей.
В текущем сезоне россиянин выиграл турнир АТР-250 в Алма-Ате. Эта победа стала для него первой за более чем два года и 21-й в профессиональной карьере.
Ранее американская спортсменка Джессика Пегула восхитилась двумя титулами теннисистки Мирры Андреевой на WTA-1000.