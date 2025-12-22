Ричмонд
Теннисист Медведев примет участие в турнире АТР-500 в Роттердаме

Теннисный турнир АТР-500 будет проходить с 9 по 15 февраля.

Источник: Аргументы и факты

Российский теннисист Даниил Медведев примет участие в турнире АТР-500 в Роттердаме в феврале 2026 года. Об этом сообщает championat.com.

Отмечается, что соревнования будут проходить с 9 по 15 февраля.

Чемпион US Open 2021 года и 13-я ракетка мира уже выступал на этом турнире ранее. В 2025 году Медведев завершил выступление во втором круге, а в 2023 году одержал победу, взяв главный трофей.

В текущем сезоне россиянин выиграл турнир АТР-250 в Алма-Ате. Эта победа стала для него первой за более чем два года и 21-й в профессиональной карьере.

Ранее американская спортсменка Джессика Пегула восхитилась двумя титулами теннисистки Мирры Андреевой на WTA-1000.