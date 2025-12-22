Подмосковные врачи спасли и выходили новорожденную девочку весом 480 граммов

Доктора Наро-Фоминского перинатального центра спасли и выходили новорожденную девочку весом 480 граммов. Она появилась на свет недоношенной, и врачам на протяжении нескольких суток пришлось дежурить около инкубатора с малышкой.
Медики использовали передовую методику щадящей вентиляции легких. Сейчас девочка находится в стабильном состоянии. Она постепенно набирает вес и адаптируется к обычной жизни.
— Каждый грамм веса, каждый вдох и выдох новорожденного — это результат слаженной работы целой команды: неонатологов, медсестер, реаниматологов, — передает слова заместителя главного врача по педиатрической помощи Марины Атоповой портал Regions.
Ранее в Ногинском роддоме в Подмосковье родился мальчик-богатырь весом 5,2 килограмма и ростом 60 сантиметров. Для того чтобы исключить все связанные с размером ребенка риски, врачи решили проводить роды путем кесарева сечения.
Ребенок-богатырь весом 5,75 килограмма также родился и в столичном роддоме № 8 у Надежды и Сергея Яковлевых. В их семье это уже третий мальчик. Его параметры поразили не только родителей, но даже врачей.