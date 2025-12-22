В Ростове водитель с годовым стажем вождения сбил двух женщин на пешеходе

В Ростове молодой водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе. О дорожно-транспортном происшествии сообщили в донской Госавтоинспекции. Инцидент случился 22 декабря около шести часов вечера на проспекте Сиверса.
По предварительной информации, 19-летний водитель с годовым стажем вождения, управляя автомобилем «ГАЗель», совершил наезд на двух женщин, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшими оказались 71-летняя и 48-летняя пешеходы. В результате происшествия обе женщины получили травмы различной степени тяжести. После случившегося их доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
В настоящее время сотрудники полиции занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего.
