В Ростове водитель с годовым стажем вождения сбил двух женщин на пешеходе

Две женщины после перехода пешеходной дорожки оказались в больнице.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове молодой водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе. О дорожно-транспортном происшествии сообщили в донской Госавтоинспекции. Инцидент случился 22 декабря около шести часов вечера на проспекте Сиверса.

По предварительной информации, 19-летний водитель с годовым стажем вождения, управляя автомобилем «ГАЗель», совершил наезд на двух женщин, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшими оказались 71-летняя и 48-летняя пешеходы. В результате происшествия обе женщины получили травмы различной степени тяжести. После случившегося их доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время сотрудники полиции занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего.

