Футболист Дака чуть не сломал шею, празднуя гол на 92-й минуте матча

Нападающий замбийской команды Патсон Дака чуть не сломал шею во время празднования забитого мяча в ворота сборной Мали в стартовом матче Кубка африканских наций.
Этот гол, позволивший Замбии сравнять счет в конце игры, был отмечен акробатическим трюком, который не удался. Дака потерял равновесие и упал головой вниз, изогнув шейный отдел позвоночника. Несмотря на неудачное падение, игрок быстро пришел в себя и возобновил бег к угловому флагу.
Ранее сообщалось, что футболист «Ухты» Дмитрий Хусаинов чуть не лишился глаза из-за «холодного фейерверка» во время матча.