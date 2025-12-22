Футболист Дака чуть не сломал шею, празднуя гол на 92-й минуте матча

Этот гол, позволивший Замбии сравнять счет в конце игры, был отмечен акробатическим трюком, который не удался. Дака потерял равновесие и упал головой вниз, изогнув шейный отдел позвоночника. Несмотря на неудачное падение, игрок быстро пришел в себя и возобновил бег к угловому флагу.