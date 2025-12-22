Ричмонд
Футболист Дака чуть не сломал шею, празднуя гол на 92-й минуте матча

Нападающий сборной Замбии сравнял счет на Кубке африканских наций и неудачно отпраздновал гол.

Нападающий замбийской команды Патсон Дака чуть не сломал шею во время празднования забитого мяча в ворота сборной Мали в стартовом матче Кубка африканских наций.

Этот гол, позволивший Замбии сравнять счет в конце игры, был отмечен акробатическим трюком, который не удался. Дака потерял равновесие и упал головой вниз, изогнув шейный отдел позвоночника. Несмотря на неудачное падение, игрок быстро пришел в себя и возобновил бег к угловому флагу.

Дака выступает за «Лестер» с июля 2021 года. В рамках третьего тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22, форвард забил четыре гола московскому «Спартаку» на стадионе «Открытие Арена», обеспечив тем самым победу своей команде со счетом 4:3.

Ранее сообщалось, что футболист «Ухты» Дмитрий Хусаинов чуть не лишился глаза из-за «холодного фейерверка» во время матча.