Кардиолог Виейра: затуманенное зрение может быть признаком гипертонии

Распознать повышенное артериальное давление без тонометра можно по ряду характерных симптомов. Об этом рассказал кардиолог Вилтон Паулу Виейра, передает «Лента.ру».
Эксперт отметил, что из-за изменения кровотока в сетчатке при гипертонии может возникать затуманенное зрение, яркие пятна перед глазами и проблемы с фокусировкой. Также частыми признаками являются головная боль, тошнота и одышка.
Верным индикатором служит и внезапно участившееся сердцебиение с ощущением сильного стука в груди, что связано с повышенной нагрузкой на сердце. К другим симптомам Виейра отнес дискомфорт в висках, головокружение и потерю равновесия.
