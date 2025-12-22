Ричмонд
Кардиолог Виейра: затуманенное зрение может быть признаком гипертонии

В сетчатке при гипертонии может возникать затуманенное зрение, яркие пятна перед глазами и проблемы с фокусировкой.

Источник: Аргументы и факты

Распознать повышенное артериальное давление без тонометра можно по ряду характерных симптомов. Об этом рассказал кардиолог Вилтон Паулу Виейра, передает «Лента.ру».

Эксперт отметил, что из-за изменения кровотока в сетчатке при гипертонии может возникать затуманенное зрение, яркие пятна перед глазами и проблемы с фокусировкой. Также частыми признаками являются головная боль, тошнота и одышка.

Верным индикатором служит и внезапно участившееся сердцебиение с ощущением сильного стука в груди, что связано с повышенной нагрузкой на сердце. К другим симптомам Виейра отнес дискомфорт в висках, головокружение и потерю равновесия.

Ранее врач Майкл Тануэ назвал пять ошибок, которые повысят риск инфаркта в праздники.