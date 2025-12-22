Ричмонд
МАРТ выявил запрещенный ассортимент макаронных изделий на популярных маркетплейсах

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерством антимонопольного регулирования и торговли установлена реализация на маркетплейсах ряда макаронных изделий, запрещенных к ввозу и реализации в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В частности, на интернет-площадках «Вайлдберриз» и «Озон» покупателям предлагали макаронные изделия, запрещенные к ввозу и реализации на территории Беларуси. Субъектам хозяйствования направлены рекомендации по устранению нарушений.

Как пояснили в ведомстве, в соответствии с постановлением правительства от 6 декабря 2021 года № 700 ввоз и реализация макаронных изделий, включая продукцию итальянского производства, на территории страны запрещены. -0-