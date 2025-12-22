Белгидромет предупредил про опасность антропогенного индустриального снега, замеченного в Минске.
«В конце ноября и в декабре жители некоторых районов столицы стали свидетелями локальных белоснежных пейзажей. Однако, такой снег имеет техногенное происхождение и может содержать загрязняющие вещества», — сказали синоптики.
Как говорят в Белгидромете, такое зимнее явление называется антропогенным, или же индустриальным снегом. Под таковым понимается зимнее явление, когда к выпадению снега в той или иной местности приводят выбросы водяного пара. Как правило, источник имеет промышленный характер.
«Локальный антропогенный снег может наблюдаться в городах и поселках в зависимости от количества избыточного водяного пара и местных метеорологических условий, при наличии соответствующих антициклональных условий и вблизи постоянных местных источников водяного пара и загрязнений воздуха», — дали пояснение специалисты.
Белгидромет связывает такое зимнее явление с холодными стабильными антициклонами: если детально, то приземный туман удерживается инверсионным слоем, не перемешивается, становясь перенасыщенным водяным паром.
«В таких условиях на ядрах конденсации, которыми служат мельчайшие взвешенные частицы промышленных загрязнений (пыль, сажа, зола) происходит образование ледяных зародышей и выпадение осадков в виде мелкого снега на ограниченной территории в несколько квадратных километров с подветренной стороны», — отмечают эксперты. Также в Белгидромете добавляют, что индустриальный снег получил в Европе статус локального метеорологического явления в несколько последних десятилетий.
Тем временем синоптики сказали, что в Беларуси будут морозы до −12 градусов 23 декабря.
