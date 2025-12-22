Более 300 тыс. австралийцев потребовали отставки премьера из-за теракта

Напомним, теракт произошел 14 декабря во время мероприятия в честь еврейского праздника Ханука. Одного из напавших ликвидировали при задержании, еще одного ранили, позднее стало известно о задержании еще трех предполагаемых террористов. В результате погибли 16 человек, более 40 получили ранения. В МИД РФ сообщили, что среди жертв теракта на пляже в Сиднее оказались граждане России.