Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 300 тыс. австралийцев потребовали отставки премьера из-за теракта

Жители Австралии собрали подписи под петицией.

Источник: Аргументы и факты

Свыше 300 тысяч жителей Австралии подписали петицию с требованием отставки.

премьер-министра страны Энтони Альбанезе из-за теракта на пляже в Сиднее, пишут местные СМИ.

Ранее Альбанезе выступил с заявлением, что подозреваемые в нападении на пляже Бонди-Бич в Сиднее могли действовать под влиянием идеологии террористической группировки.

Напомним, теракт произошел 14 декабря во время мероприятия в честь еврейского праздника Ханука. Одного из напавших ликвидировали при задержании, еще одного ранили, позднее стало известно о задержании еще трех предполагаемых террористов. В результате погибли 16 человек, более 40 получили ранения. В МИД РФ сообщили, что среди жертв теракта на пляже в Сиднее оказались граждане России.