Президент Финляндии Стубб утвердил повышение возраста резервистов до 65 лет

Согласно закону, военнообязанные будут числиться в резерве независимо от воинского звания до конца года, в котором им исполняется 65 лет. Офицеры в звании полковника, коммодора и выше сохраняют статус военнообязанных без органичений по возрасту. Однако при условии их годности к службе.