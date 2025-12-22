Президент Финляндии Стубб утвердил повышение возраста резервистов до 65 лет

Лидер Финляндии Александр Стубб утвердил закон, который предполагает повышение возраста пребывания в резерве до 65 лет, сообщает Минобороны страны.
Согласно закону, военнообязанные будут числиться в резерве независимо от воинского звания до конца года, в котором им исполняется 65 лет. Офицеры в звании полковника, коммодора и выше сохраняют статус военнообязанных без органичений по возрасту. Однако при условии их годности к службе.
«Благодаря этой реформе численность резерва увеличится на 125 тысяч человек в течение пятилетнего переходного периода. К 2031 году общая численность финского резерва составит приблизительно миллион человек», — заявил министр обороны Антти Хяккянен.
Закон начнет действовать с 1 января 2026 года.
Ранее появилась информация, что Швеция намерена разместить военную технику на территории Финляндии в рамках бригады НАТО.