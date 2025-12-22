Ричмонд
Президент Финляндии Стубб утвердил повышение возраста резервистов до 65 лет

В Минобороны Финляндии заявили, что за счет нового закона численность резерва увеличится до миллиона человек к 2031 году.

Источник: Аргументы и факты

Лидер Финляндии Александр Стубб утвердил закон, который предполагает повышение возраста пребывания в резерве до 65 лет, сообщает Минобороны страны.

Согласно закону, военнообязанные будут числиться в резерве независимо от воинского звания до конца года, в котором им исполняется 65 лет. Офицеры в звании полковника, коммодора и выше сохраняют статус военнообязанных без органичений по возрасту. Однако при условии их годности к службе.

«Благодаря этой реформе численность резерва увеличится на 125 тысяч человек в течение пятилетнего переходного периода. К 2031 году общая численность финского резерва составит приблизительно миллион человек», — заявил министр обороны Антти Хяккянен.

Закон начнет действовать с 1 января 2026 года.

Ранее появилась информация, что Швеция намерена разместить военную технику на территории Финляндии в рамках бригады НАТО.

