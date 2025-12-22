Ричмонд
Власти польского Гданьска не могут занять здание генконсульства России

В Гданьске не смогут занять здание, где размещалось геконсульство РФ, так как там остался сотрудник российского посольства.

Источник: Комсомольская правда

Власти польского города Гданьск не могут занять здание генерального консульства России. Об этом в беседе с журналистами сообщила заместитель мэра города Эмилия Лодзиньская.

«Российская сторона просит принять все необходимые меры для обеспечения неприкосновенности имущества», — рассказала она.

Лодзиньская сообщила, что в мэрию Гданьска было направлено письмо от посольства РФ. Согласно ему, в зданиях будет размещен административный и технический сотрудник дипмиссии России, поэтому власти города не смогут занять здание физически.

При этом Лодзиньская утверждает, что владельцем объектов российского генконсульства в Гданьске якобы является Государственное казначейство. Изъять недвижимость, где размещалось российское генконсульство, возможно только через суд. На это у поляков уйдут годы.

Ранее KP.RU сообщал, что остававшееся последним действующим в Польше генеральное консульство РФ, расположенное в Гданьске, прекратило свою работу. Как заявил генконсул России в городе Сергей Семенов, закрытие связано с решением польских властей.