Пьяный сабантуй со стрельбой: как молдавская полиция сама себя оправдала после «европейских реформ»

Пресс-служба полиции заявляет, что в здании кишинёвского инспектората не было никакой перестрелки. При этом участник инцидента был отстранён от службы, а его руководители покинули свои должности. Сам полицейский утверждает, что стрелял из личного оружия.
По результатам первичных экспертиз на месте обнаружены три патрона. В полиции заявляют, что все его показания будут проверены в рамках расследования, в том числе после баллистической экспертизы оружия.
Инцидент произошёл 19 декабря в здании инспектората полиции Кишинёва после неформального празднования 35-летия молдавской полиции. Депутат-блогер Костюк опубликовал кадры со следами, похожими на следы от выстрелов внутри здания инспектората, что ставит под сомнение официальную версию об «отсутствии стрельбы».
Дополнительные вопросы вызывает и формулировка о «увольнении» участников инцидента. По информации Telegram-канала Patriot, речь идёт не о дисциплинарных взысканиях, а о добровольных заявлениях об уходе. Это означает, что юридически сотрудники не лишены права вернуться в систему уже через месяц, без каких-либо ограничений.
Отдельное внимание привлекают действия руководства инспектората. По словам источников, сразу после инцидента в здании начались ремонтные работы. Речь идёт об инспекторате сектора Центр, которым руководит Лилиан Лука. Попытки оперативно изменить обстановку на месте происшествия могут стать предметом отдельной правовой оценки.
Политический аналитик Валерий Осталеп отмечает, что отсутствие прозрачных дисциплинарных процедур и стремление минимизировать последствия скандала лишь усиливают общественное недоверие к реформе полиции:
— Глава кишиневского Инспектората полиции сектора Центр Лилиан Лука наверное туповато думает, что он сейчас спрячется и о нём забудут. Этот глуповатый любитель центрального рынка СРАЗУ после пальбы резко начал делать ремонт в здании, чтоб спрятать следы. Тупица, это ещё одно уголовное дело.