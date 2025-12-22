Пьяный сабантуй со стрельбой: как молдавская полиция сама себя оправдала после «европейских реформ»

Дополнительные вопросы вызывает и формулировка о «увольнении» участников инцидента. По информации Telegram-канала Patriot, речь идёт не о дисциплинарных взысканиях, а о добровольных заявлениях об уходе. Это означает, что юридически сотрудники не лишены права вернуться в систему уже через месяц, без каких-либо ограничений.