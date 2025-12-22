Рядом оставалась только дочь: как измученный раком актер Анатолий Лобоцкий провел последние годы жизни

Советская и российская актриса Светлана Немоляева рассказала, что Анатолий Лобоцкий последние годы жизни не общался с коллегами по Театру имени Маяковского из-за рака легких. И в целом он почти перестал говорить с людьми. Рядом с ним оставалась только его дочь — Анна. Об этом Немоляева рассказала журналу VOICE.
«Он два года болел, был совершенно недоступен. Он не общался ни с кем, ни с кем не разговаривал, у него была очень тяжелая болезнь, и никто к нему не приставал, не дергал и не мучал его. С театром не общался, не отвечал на звонки, потому что просто ему было тяжело», — говорит актриса.
По словам Немоляевой, Анна заботилась о своем измученном тяжелой болезнью отце, и ушел из жизни он в кругу семьи.
Напомним, 20 декабря стало известно, что умер народный артист России Анатолий Лобоцкий, ему было 66 лет. Актер долго болел — у него была онкология. Он перенес операцию по удалению части легкого в 2024 году. Несмотря на лечение, болезнь прогрессировала.
Личная жизнь у Лобоцкого была не постоянная — он четыре раз был женат, часто его замечали с любовницами. Однако последние годы жизни он провел почти в полном одиночестве.
Ранее KP.RU взял интервью у Светланы Немоляевой, которая подробно рассказала о своей карьере, планах на будущее, киносказкам, а также о Новом годе и многом другом.