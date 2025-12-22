В Абхазии возбудили дело после угрозы убийством троим гражданам РФ

Прокуратура города Сухума завела уголовное дело по факту угрозы убийством, нарушения тайны переписки и хищения денежных средств в отношении российских граждан Ивана Ревы, Дмитрия Будыкина и Павла Тимофеева.
Ранее прокурор абхазской столицы Алхас Агумава заявил об обращении граждан России Ревы, Тимофеева и Будыкина по факту нарушения тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и других сообщений, а также открытого хищения имущества в особо крупном размере.
С заявлением также обратился и депутат парламента республики Кан Кварчия, который ранее говорил, что российские политтехнологи Рева, Тимофеев и Будыкин вмешивались в процесс выборов в органы местного самоуправления, которые проходили 8 ноября.
«Прокуратура Сухума 22 декабря 2025 года возбудила уголовное дело по факту угрозы убийством, нарушения тайны переписки и хищения денежных средств в отношении граждан РФ Ревы, Будыкина и Тимофеева. Уголовное дело также открыто по факту нарушения порядка финансирования выборов кандидатов в депутаты органов местного самоуправления. В ходе проверки установлен предварительный круг лиц, которые причастны к совершению указанных преступлений, но для дачи объективной оценки причастности виновных лиц необходимо провести ряд срочных оперативно-следственных мероприятий, возможных в рамках возбужденного дела», — проинформировали в прокуратуре Сухума.
В конце ноября УВД по городу Сочи ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило, что в ходе расследования уголовного дела по инциденту 5 ноября в столице Абхазии установлена причастность к совершению разбойного нападения на троих граждан РФ со стороны граждан Абхазии Кана Кварчии, Эшсоуа Какалии и Хыны Думаа, которые объявлены в федеральный розыск. В связи с этим в Сухуме отметили, что в соответствии с конституцией Абхазии граждане стране не подлежат выдаче другому государству для уголовного преследования, независимо от того, в совершении какого преступления они подозреваются.
Абхазский президент Бадра Гунба сообщал, что их деяния должны быть расследованы компетентными органами страны и в случае обнаружения в них состава преступления дело должно быть рассмотрено абхазским судом.
11 ноября сообщалось о стрельбе в Сухуме. В результате инцидента пострадали 5 человек.